Англия

Чемпионы Англии начнут свой путь игрой против Лидса.

Официальный сайт английской Премьер-лиги опубликовал расписание первого тура чемпионата нового сезона.

Старт нового сезона в Англии запланировал на 12-е сентября. В этот день будет сыграно шесть поединков, которые начнутся в 17:00 по киевскому времени.

Отметим, что матчи Бернли — Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити — Астон Вилла были перенесены.

Ранее английская Премьер-лига опубликовала видео лучших голов прошлого сезона турнира.