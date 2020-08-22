Англия

Хавбек подписал соглашение до 2022 года.

Полузащитник Мэттью Лонгстафф продлил контракт с Ньюкаслом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой хавбек поставил подпись под двухлетним контрактом с "сороками", который рассчитан до июня 2022 года.

"Рад подписанию нового контракта. Это заняло немного больше времени, чем я рассчитывал, но сейчас я очень счастлив. Я поговорил со Стивом Брюсом, после чего у меня не осталось никаких сомнений.

Играть рядом с Шоном – особенное чувство, надеюсь, мы еще проведем какое-то количество матчей вместе", – прокомментировал продление соглашения Лонгстафф.

Лонгстафф является воспитанником Ньюкасла, дебютировав в первой команде в августе 2019 года. В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 16 поединков в футболке "сорок", отличившись тремя ассистами.