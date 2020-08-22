Англия

"Клинки" продлили договор с защитником до 2024 года.

Защитник Джон Иган продлил контракт с Шеффилд Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.

Ирландский центрбек поставил подпись под четырехлетним соглашением с "клинками", который рассчитан до июня 2024 года.

Иган выступает в составе Шеффилд Юнайтед с 2018 года, перейдя из Брентфорда. В минувшем сезоне 27-летний игрок провел 36 поединков в АПЛ, отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Шеффилд Юнайтед приобрел голкипера Борнмута Аарона Рамсдейла.