Англия

"Клинки" раздумывают над очередным предложением Манчестер Юнайтед об аренде вратаря.

Шеффилд Юнайтед купил у вылетевшего Борнмута голкипера Аарона Рамсдейла за 18,5 млн фунтов. Однако "клинки" раздумывают над тем, чтобы сделать новое предложение Манчестер Юнайтед об аренде вратаря Дина Хендерсона, который играл за них в прошлом сезоне, сообщает ESPN.

В кампании-2019/20 Хендерсон помог Шеффилду не просто удержаться в элите, но и занять девятое место. Уверенная игра Дина привлекла внимание тренерского штаба сборной Англии. Ожидается, что его вызовут на сентябрьские матчи против Исландии и Дании.

Хендерсон хотел бы в следующем сезоне играть регулярно, чтобы иметь шансы поехать со сборной Англии на чемпионат Европы летом 2021 года.

Сейчас в Манчестер Юнайтед есть трое вратарей: недавно продливший контракт Давид Де Хеа, Серхио Ромеро и 37-летний Ли Грант. Тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер недавно признался, что не может позволить себе иметь в клубе трех первоклассных вратарей.

Не исключено, что Олд Траффорд покинет Ромеро. Интерес к аргентинцу приписывали Лидсу, Эвертону и Челси.