Англия

Украинский вингер хочет и дальше играть за "молотков".

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий заверил, что украинец не собирается уходить из Вест Хэма, а клуб не стремится от него избавиться.

"Все хорошо, он проходит подготовку к сезону вместе с клубом. Все нормально, никто никуда не собирается уходить. Никто его не собирается продавать. В клубе у него все хорошо", — цитирует Ярмоленко сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

В сезоне-2019/20 Андрей Ярмоленко сыграл 23 поединка в Премьер-лиге за Вест Хэм. В них он отметился пятью голами и одним ассистом.

Отметим, что Вест Хэму приписывают интерес к еще одному украинцу — левому защитнику Динамо Виталию Миколенко.