Защитник может оказаться в стане "синих".
Маланг Сарр, getty images
23 августа 2020, 07:55
Руководство Челси намерено в ближайшее время заключить контракт с защитником Малангом Сарром, который находится в статусе свободного агента, сообщает Sкy Sports.
По данным источника, лондонцы уже ведут переговоры с 21-летний футболистом, и сообщили ему, что отправят его в аренду после заключения сделки.
Напомним, Сарр является воспитанником Ниццы, где провел последние четыре сезона, покинув клуб по истечению контракта.
Ранее сообщалось, что побороться с Челси за Сарра может каталонская Барселона.