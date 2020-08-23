Англия

Защитник может оказаться в стане "синих".

Руководство Челси намерено в ближайшее время заключить контракт с защитником Малангом Сарром, который находится в статусе свободного агента, сообщает Sкy Sports.

По данным источника, лондонцы уже ведут переговоры с 21-летний футболистом, и сообщили ему, что отправят его в аренду после заключения сделки.

Напомним, Сарр является воспитанником Ниццы, где провел последние четыре сезона, покинув клуб по истечению контракта.

Ранее сообщалось, что побороться с Челси за Сарра может каталонская Барселона.