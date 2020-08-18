Каталонцы хотят подписать французского центрбека.
МАЛАНГ САРР, OGC NICE
18 августа 2020, 06:48
Защитник Ниццы Маланг Сарр попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.
Каталонцы намерены укрепить линию обороны и рассматривают возможность подписания французского центрбека, который находится в статусе свободного агента. Спортивный директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль уже общался с 21-летним игроком и сообщил ему об интересе со стороны клуба.
В минувшем сезоне Сарр провел 20 поединков в футболке Ниццы, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что в подписании Сарра также заинтересован Арсенал.