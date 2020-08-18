Испания

Каталонцы хотят подписать французского центрбека.

Защитник Ниццы Маланг Сарр попал в сферу интересов Барселоны, сообщает издание Sport.

Каталонцы намерены укрепить линию обороны и рассматривают возможность подписания французского центрбека, который находится в статусе свободного агента. Спортивный директор "сине-гранатовых" Эрик Абидаль уже общался с 21-летним игроком и сообщил ему об интересе со стороны клуба.

В минувшем сезоне Сарр провел 20 поединков в футболке Ниццы, отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что в подписании Сарра также заинтересован Арсенал.