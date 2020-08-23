Англия

Аргентинец может переехать в Англию.

Вулверхэмптон рассматривает вариант с приобретением полузащитника Севильи Лукаса Окампоса, сообщает Express.

По данным источника, аргентинский футболист находится среди главных претендентов на замену хавбеку Адаме Траоре, если тот покинет клуб в текущее межсезонье.

Также отмечается, что стоимость Окампоса, который стал обладателем Лиги Европы, составляет не меньше, чем 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник может остаться в Испании, так как попал в сферу интересов Барселоны.