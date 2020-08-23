Аргентинец может переехать в Англию.
Лукас Окампос, getty images
23 августа 2020, 08:27
Вулверхэмптон рассматривает вариант с приобретением полузащитника Севильи Лукаса Окампоса, сообщает Express.
По данным источника, аргентинский футболист находится среди главных претендентов на замену хавбеку Адаме Траоре, если тот покинет клуб в текущее межсезонье.
Также отмечается, что стоимость Окампоса, который стал обладателем Лиги Европы, составляет не меньше, чем 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник может остаться в Испании, так как попал в сферу интересов Барселоны.