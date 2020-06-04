Испания

Игрок может присоединиться к "блаугранас".

Барселона рассматривает вариант с приобретением нападающего Севильи Лукаса Окампоса, сообщает Don Balon.

По данным источника, каталонцы готовы приобрести футболиста нервионцев в том случае, если команду в будущее межсезонье покинет форвард Усман Дембеле.

Также отмечается, что Окампос находится в шорт-листе дортмундской Боруссии. Стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 29 поединков в футболке "рохибланкос", забив 12 голов и совершив 3 ассиста.