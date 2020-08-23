Англия

Тренер доволен новыми футболистами в команде.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал подписание контрактов с голкипером Джо Хартом и полузащитником Пьером-Эмилем Хойбьергом.

"Клуб очень разумно нашел момент для трансферов. Это был последний год контракта Пьера, его клуб находился в сложной ситуации с точки зрения переговоров, поэтому я думаю, что господин Леви сделал для команды потрясающую работу, получив для нас такого хорошего игрока".

"Я думаю, что клуб отлично справился, потому что руководство хочет сделать команду сильнее. Теперь у нас есть Харт, на счету которого 75 матчей за сборную. Он имеет большой опыт".

"В Тоттенхэме все хорошие вратари, вы можете спать спокойно, потому что любые травмы или проблемы, которые у нас есть, теперь можно решить, у нас есть три хороших голкипера", — сказал Моуриньо Tottenham TV.

Ранее сам Джо Харт дал свой комментарий после того, как заключил контракт с Тоттенхэмом.