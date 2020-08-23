Англия

Хавбек рассказал о своей отличной реализации.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поведал, как ему удается постоянно реализовывать пенальти.

"У меня нет секретов. Я думаю, что просто много тренируюсь. Я всегда обращаю внимание на то, что делают вратари — как они позиционируют себя на поле, как лучше всего предотвращают удары по воротам. Исходя из этого, на основе матча и исходя из того, как я себя чувствую на поле, я решаю, как выполнить пенальти".

"У меня нет особой техники исполнения. Я не прибегаю к определенному разбегу, я просто придерживаюсь того, что считаю наиболее удобным", — сказал Фернандеш сайту УЕФА.

Напомним, португальский футболист, который в евросезоне выступал за две команды, стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.