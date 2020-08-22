Португальский полузащитник отлично провел сезон.
Бруну Фернандеш, getty images
22 августа 2020, 10:58
Бруну Фернандеш стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
У португальского полузащитника восемь точных ударов. На втором месте расположился Ромелу Лукаку с семью голами.
Бруну Фернандеш в этом сезоне отыграл 50 поединков за Манчестер Юнайтед и Спортинг, отметившись 27 голами и 22 ассистами.
Отметим, что в финале поединка встречались Севилья и Интер — "нервионцы" добились победы в результативном матче.