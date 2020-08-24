Англия

"Львы" хотят заполучить игрока Атлетико.

Защитник Атлетико Киран Триппьер попал в сферу интересов Астон Виллы, сообщает издание The Telegraph.

Главный тренер "львов" Дин Смит хочет видеть английского фулбека в своем команде и попытается заполучить его в межсезонье. Бирмингемский клуб готов подписать 29-летнего игрока как на правах аренды, так и на постоянной основе.

Действующий контракт Триппьера с Атлетико рассчитан до июня 2022 года.

В завершившемся сезоне защитник провел 33 поединка в футболке "матрасников", отличившись пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла хочет арендовать нападающего Ливерпуля Риана Брюстера.