Англия

"Львы" заинтересованы в подписании молодого форварда.

Нападающий Ливерпуля Риан Брюстер попал в сферу интересов Астон Виллы, сообщает портал Goal.

Бирмингемский клуб намерен укрепить атакующую линию и заинтересован в подписании молодого форварда. Ливерпуль не ответил отказом на предложение "львов", но хочет, чтобы 20-летний игрок сначала провел с командой предсезонную подготовку.

Во второй половине прошлого сезона Брюстер выступал на правах аренды в Суонси, где провел 22 матча и забил 11 голов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль подписал новый контракт с защитником Неко Уильямсом.