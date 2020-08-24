Англия

Хавбек имеет шанс переехать на Туманный Альбион.

Арсенал, Эвертон и Вест Хэм рассматривают вариант с приобретением полузащитника Барселоны Рафиньи Алькантары, утверждает Sport.es.

По данным источника, каталонцы рады продать игрока, у которого остается лишь год по действующему контракту, за 14 миллионов евро.

Напомним, последний сезон Рафинья провел в аренде в Сельте. Отмечалось, что хавбек входит в список тех игроков, кого клуб намерен продать в первую очередь.

Рафинья провел 33 поединка на клубном уровне, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами