Хавбек имеет шанс переехать на Туманный Альбион.
Рафинья, getty images
24 августа 2020, 20:29
Арсенал, Эвертон и Вест Хэм рассматривают вариант с приобретением полузащитника Барселоны Рафиньи Алькантары, утверждает Sport.es.
По данным источника, каталонцы рады продать игрока, у которого остается лишь год по действующему контракту, за 14 миллионов евро.
Напомним, последний сезон Рафинья провел в аренде в Сельте. Отмечалось, что хавбек входит в список тех игроков, кого клуб намерен продать в первую очередь.
Рафинья провел 33 поединка на клубном уровне, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами