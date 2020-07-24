Каталонский клуб готов рассмотреть предложения по многим своим игрокам.
НЕЛЬСОН СЕМЕДУ, GETTY IMAGES
24 июля 2020, 22:25
Во время летнего трансферного окна Барселона готова избавиться от многих футболистов, сообщает Marca.
По информации источника, "сине-гранатовые" готовы выставить на трансфер сразу 12 игроков. Среди них: Нето, Нельсон Семеду, Самуэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле.
Кроме того, в списке потенциальных уходов находятся футболисты, что играли на правах аренды за другие клубы в этом сезоне: Жан-Клер Тодибо, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.
Отметим, что на всех вышеупомянутых футболистов не рассчитывает главный тренер Кике Сетьен.