Испания

Каталонский клуб готов рассмотреть предложения по многим своим игрокам.

Во время летнего трансферного окна Барселона готова избавиться от многих футболистов, сообщает Marca.

По информации источника, "сине-гранатовые" готовы выставить на трансфер сразу 12 игроков. Среди них: Нето, Нельсон Семеду, Самуэль Умтити, Хуниор Фирпо, Иван Ракитич, Артуро Видаль, Мартин Брайтвайт и Усман Дембеле.

Кроме того, в списке потенциальных уходов находятся футболисты, что играли на правах аренды за другие клубы в этом сезоне: Жан-Клер Тодибо, Карлес Аленья, Рафинья Алькантара и Филиппе Коутиньо.

Отметим, что на всех вышеупомянутых футболистов не рассчитывает главный тренер Кике Сетьен.