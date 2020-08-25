Англия

Клубам пока не удается договориться о сумме трансфера.

Эвертон не оставляет попыток осуществить в текущее межсезонье переход полузащитника Наполи Аллана. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "ириски" предложили за 29-летнего бразильца 25 миллионов евро, но Наполи готов расстаться со своим футболистом за 35 миллионов евро.

Переговоры между сторонами продолжаются, несмотря на недавнюю информацию об успешном заключении сделки. Альтернативой Аллану для Эвертона является Абдулайе Дукуре из Уотфорда.

В сезоне-2019/20 Аллан провел 23 игры в Серии А: на его счету два гола и одна результативная передача.