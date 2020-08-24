Полузащитник Наполи снова будет работать под руководством Карло Анчелотти.
АЛЛАН, GETTY IMAGES
24 августа 2020, 15:45
Аллан в ближайшее время должен пополнить Эвертон, сообщает Rai Sport.
Ожидается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Кроме того, пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
Это означает, что Аллан должен воссоединиться с Карло Анчелотти, под чьим руководством он работал в Наполи.
В сезоне-2019/20 Аллан провел 23 игры в Серии А: на его счету два гола и одна результативная передача.