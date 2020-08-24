Италия

Полузащитник Наполи снова будет работать под руководством Карло Анчелотти.

Аллан в ближайшее время должен пополнить Эвертон, сообщает Rai Sport.

Ожидается, что сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Кроме того, пять миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Это означает, что Аллан должен воссоединиться с Карло Анчелотти, под чьим руководством он работал в Наполи.

В сезоне-2019/20 Аллан провел 23 игры в Серии А: на его счету два гола и одна результативная передача.