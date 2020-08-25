Англия

Сделка о переходе француза в стан "пенсионеров" далека от своего завершения.

Центральный защитник Маланг Сарр пребывает в статусе свободного агента после того, как его контракт с Ниццой подошел к своему завершению.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Челси действительно рассматривает вариант с подписанием 21-летнего француза, однако стороны еще не согласовали финансовые условия возможного перехода.

Сарр не против присоединиться к стану "пенсионеров", но на его столе есть предложения и от ряда других клубов. Сейчас Челси сосредоточен на завершении перехода Тиаго Силвы, а уже потом Фрэнк Лампард и руководство оценят необходимость в трансфере Маланга.

В сезоне-2019/20, который во Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса, Сарр провел 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Ранее появлялась информация, что в переходе молодого центрбека заинтересованы Арсенал, Барселона, Интер, Айнтрахт и другие клубы.