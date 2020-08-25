Англия

Испанский форвард близок к переезду на Туманный Альбион.

Лидс и Валенсия договорились о переходе нападающего Родриго Морено в английский клуб. Лидс заплатит за форварда 30 млн евро + бонусы, сообщает Джанлука Ди Марцио.

"Павлины" уже запланировали медосмотр для Родриго. Также им остается согласовать детали личного контракта с футболистом, в котором заинтересован лично менеджер клуба Марсело Бьелса.

Родриго выступает за Валенсию с 2014 года. "Летучие мыши" заплатили за него 30 млн евро Бенфике. Предположительно, "лос чес" расстаются с футболистом из-за финансовых проблем.

Родриго в сезоне-2019/20 забил семь голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах во всех турнирах. Он пропустил остаток сезона в июле из-за проблем с коленом