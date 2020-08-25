Испания

"Павлины" нацелились на нападающего Валенсии.

Лидс по-прежнему собирается подписать нападающего Валенсии Родриго Морено. Сумма трансфера должна составить 40 миллионов евро, сообщает As.

Представители новичка АПЛ уже прибыли в Испанию для переговоров с "летучими мышами".

Родриго в сезоне-2019/20 забил семь голов и сделал 11 ассистов в 34 матчах во всех турнирах. Он пропустил остаток сезона в июле из-за проблем с коленом.

Напомним, что Валенсия хочет продлить контракт с Родриго, но финансовые проблемы могут вынудить их продать игрока.