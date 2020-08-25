Испания

Нападающий намерен стать свободным агентом в ближайшее время.

Лионель Месси провел переговоры с руководством Барселоны, информирует Marca и ряд других источников.

Сообщается, что 33-летний футболист заявил о желании покинуть клуб свободным агентом. У Месси был соответствующий пункт в соглашении, однако эта возможность истекла 10 июня.

Тем не менее, учитывая пандемию коронавируса, Лионель считает, что это возможность для подачи "нетипичного запроса", который вполне может осуществиться, учитывая ситуацию в мире и сдвиги в прошлом сезоне футбольных матчей.

На данный момент Месси может приобрести любой желающий клуб за 700 миллионов евро – это его клаусула. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити оценивает возможность подписать Месси.