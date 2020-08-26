Англия

Защитник наказан за инциндент в Греции.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил из заявки на ближайшие поединки защитника Гарри Магуайра, сообщает Sky Sports.

Напомним, английский футболист был арестован в Греции за драку. По итогу, Магуайра признали виновным в нападении, оскорблении и сопротивлении после ареста и попытке дать взятку.

Сам игрок получил 21-месячный условный тюремный срок, после чего заявил, что будет подавать апелляцию.

Ранее англичане опубликовали полную заявку сборной на матчи Лиги Наций, среди игроков которой оказался потенциальный дебютант из Манчестер Юнайтед.