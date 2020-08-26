Защитник наказан за инциндент в Греции.
Гарри Магуайр, getty images
26 августа 2020, 08:28
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт исключил из заявки на ближайшие поединки защитника Гарри Магуайра, сообщает Sky Sports.
Напомним, английский футболист был арестован в Греции за драку. По итогу, Магуайра признали виновным в нападении, оскорблении и сопротивлении после ареста и попытке дать взятку.
Сам игрок получил 21-месячный условный тюремный срок, после чего заявил, что будет подавать апелляцию.
Ранее англичане опубликовали полную заявку сборной на матчи Лиги Наций, среди игроков которой оказался потенциальный дебютант из Манчестер Юнайтед.