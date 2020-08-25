Лига наций

Гарет Саутгейт огласил заявку "трех львов" на матчи Лиги наций против Исландии и Дании.

В сентябрьских матчах Лиги наций тренерский штаб сборной Англии может проверить в деле 24 футболистов. Официальный сайт футбольной ассоциации уже опубликовал список Гарета Саутгейта.

Трое футболистов получили дебютный вызов в национальную команду. Это полузащитник Лидса Келвин Филлипс, его коллега из Ман Сити Фил Фоден и нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд.

Форвард Саутгемптона Дэнни Ингз, разделивший второе место в бомбардирской гонке АПЛ в прошлом сезоне, получил первый вызов с 2015 года, когда он дебютировал за "трех львов".

Также вернулись в сборную Эрик Дайер (Тоттенхэм) и Кайл Уокер (Ман Сити), которые не вызывались с матчей Лиги наций, прошедших прошлым летом. Вернулся и Джеймс Уорд-Праус (Саутгемптон), отсутствовавший с марта 2019.

Англия 5 сентября сыграет в Рейкьявике с Исландией, а 8 сентября в Копенгагене сразится со сборной Дании. Четвертая команда группы А2 – сборная Бельгии, с ней англичане сыграют позже.

Полностью заявка сборной Англии выглядит так:

Вратари: Пикфорд (Эвертон), Поуп (Бернли), Хендерсон (Манчестер Юнайтед);

Защитники: Александер-Арнольд (Ливерпуль), Гомес (Ливерпуль), Кин (Эвертон), Магуайр (Манчестер Юнайтед), Мингс (Астон Вилла), Триппьер (Атлетико), Уокер (Ман Сити).

Полузащитники: Дайер, Уинкс (оба – Тоттенхэм), Фоден (Ман Сити), Маунт (Челси), Филлипс (Лидс), Райс (Вест Хэм), Уорд-Праус (Саутгемптон).

Нападающие: Гринвуд, Рашфорд (оба – Манчестер Юнайтед), Ингз (Саутгемптон), Кейн (Тоттенхэм), Санчо (Боруссия Д), Стерлинг (Ман Сити), Абрахам (Челси).