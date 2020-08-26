Англия

Суд признал англичанина виновным и вынес ему приговор.

Защитник Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр приговорен к 21 месяцу и 10 дням лишения свободы условно, сообщает BBC.

На прошлой неделе английский защитник был задержан за драку во время отдыха на греческом острове Миконос. Футболиста признали виновным в нападении, оскорблении и сопротивлении после ареста и попытке дать взятку.

Поле вынесения приговора Магуайр заявил, намерен подать апелляцию на это решение суда.

"Я по-прежнему уверен в нашей невиновности в этом вопросе – жертвами стали я, моя семья и друзья", – рассказал Магуайр.