Англия

Колумбиец может вновь работать с Карло Анчелотти.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес близок к тому, чтобы в ближайшее время стать игроком Эвертона, сообщает The Telegraph.

По данным источника, обе стороны заинтересованы в сделке и переговоры между клубами проходят в положительном ключе.

Ранее сам Хамес подтверждал, что был намерен покинуть Реал еще в прошлые трансферные окна, но клуб не стал его отпускать.

Известно, что в трансфере колумбийца заинтересован главный тренер Эвертона Карло Анчелотти, который работал с игроков в Баварии.