Колумбиец может вновь работать с Карло Анчелотти.
Хамес Родригес, getty images
26 августа 2020, 09:58
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес близок к тому, чтобы в ближайшее время стать игроком Эвертона, сообщает The Telegraph.
По данным источника, обе стороны заинтересованы в сделке и переговоры между клубами проходят в положительном ключе.
Ранее сам Хамес подтверждал, что был намерен покинуть Реал еще в прошлые трансферные окна, но клуб не стал его отпускать.
Известно, что в трансфере колумбийца заинтересован главный тренер Эвертона Карло Анчелотти, который работал с игроков в Баварии.