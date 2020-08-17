Вероятно, колумбиец все еще стремится сменить прописку.
Хамес Родригес, getty images
17 августа 2020, 08:16
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес заявил, что был нацелен покинуть команду, но клуб не дал ему это сделать ранее.
"Не играть — это разочарование. Я знаю, что у меня есть все, чтобы стабильно играть, но из-за определенных людей я не могу этого сделать".
"Если бы я был плохим игроком, я бы принял это, но я человек, который хочет побеждать и всегда играть".
"Когда вы видите, что у вас нет тех же возможностей, что и у ваших товарищей по команде, это сложно. Я хотел уйти, но клуб не позволил мне", — сказал Хамес Realeza del Fútbol Latino.
Ранее СМИ сообщали, что менеджер команды Зинедин Зидан больше не рассчитывает на хавбека, а потому он сможет покинуть клуб.