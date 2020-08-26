"Лисы" сохранили своего футболиста.
Джейми Варди, getty images
26 августа 2020, 14:53
Официальный твиттер Лестера подтвердил, что клуб заключил новое соглашение с нападающий команды Джейми Варди.
Напомним, текущий договор английского футболиста истекал в 2022 году. Новая же сделка будет действовать до 2023 года.
В минувшем сезоне АПЛ 33-летний игрок стал лучшим бомбардиром, забив 23 гола в 35 матчах в футболке "лис".
Также известно, что Лестер сумел удержать в команде полузащитника Джеймса Мэддисона, подписав с ним контракт до 2024 года.