Англия

Клуб с пониманием отнесся к ситуации англичанина.

Гарри Магуайр получил 21-месячный условный срок в Греции, однако Манчестер Юнайтед не собирается лишать его капитанской повязки, сообщает Sky Sports.

Англичанин подвергся наказанию из-за нападения при отягчающих обстоятельствах, сопротивление аресту и неоднократных попытках дать взятку.

Магуайр был арестован вместе со своим братом и другом после того, как во время отпуска на Миконосе вспыхнула драка из-за обвинений в том, что его сестре сделали инъекцию "наркотика для изнасилования".

Напомним, что в сборной Англии были более радикальными и изгнали защитника из состава на ближайшие матчи.