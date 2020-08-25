Англия

Немец отдал должное мюнхенцам.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение об игре Баварии, которая стала победителем Лиги чемпионов.

"Флик? Трудно написать больше истории за восемь месяцев".

"Конечно, им немного повезло, что среди всего хаоса с расписаниями, их расписание лучше всего подходило для Лиги чемпионов".

На данный момент определенно Бавария — одна из абсолютных лучших команд мира. Они прекрасно подготовлены. У них есть абсолютные игроки мирового класса на каждой позиции и все в подходящем возрасте", — сказал Клопп ZDF.

Ранее немецкий специалист заявил, что возьмет паузу в тренерской карьере в 2024 году.