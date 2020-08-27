Защитник вскоре может перебраться в Лондон.
Мэтт Доэрти, getty images
27 августа 2020, 13:32
Тоттенхэм провел переговоры с Вулверхэмптоном касательно приобретения защитника команды Мэтта Доэрти, сообщает Football Insider.
По данным источника, стороны близки к тому, чтобы сойтись в цене в 16 миллионов фунтов за ирландского футболиста.
Отмечается, что главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо видит в Доэрти потенциальную замену Сержу Орье, который должен покинуть команду в межсезонье.
Ранее сообщалось, что Орье может и вовсе переехать в Германию, так как в его услугах заинтересован Байер.