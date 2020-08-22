Италия

"Фармацевты" хотят подписать ивуарийского защитника.

Защитник Тоттенхэма Серж Орье попал в сферу интересов Байера, сообщает Sky Sports.

Немецкий клуб планирует укрепить правый фланг обороны в межсезонье и попытается подписать ивуарийского фулбека. В приобретении 27-летнего игрока также заинтересован Милан, но он не может договориться с лондонским клубом о сумме отступных.

Действующий контракт Орье с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2022 года.

В минувшем сезоне защитник провел 42 поединка в футболке "шпор", отличившись двумя голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что Байер также заинтересован в подписании нападающего Ромы Патрика Шика.