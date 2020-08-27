Англия

Капитан "красных" — о целях на будущее.

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон рассказал, как команда начинает готовиться к следующему сезону.

"Честно говоря, мы не говорили об добытых трофеях. Это больше разговоры о том, как мы провели отпуск. Мы очень много работали. Новый сезон, новый старт и многое другое, чего мы хотим добиться".

"Я хочу посмотреть, что мы можем сделать в этом сезоне. Надеюсь, мы сможем обрести такую же уверенность, как в прошлом году, но нам нужно оставаться голодными и нужно сохранять желание идти и хотеть большего", — цитирует Хендерсона Goal.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о трансферной политике в текущее межсезонье.