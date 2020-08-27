Англия

Португалец признался, что поддерживает общение со своим соотечественником.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился мнением о своем партнере по сборной Португалии и бывшем игроке "красных дьяволов" Криштиану Роналду, который ныне защищает цвета туринского Ювентуса.

"Я всегда хотел играть за эту команду и неважно, кто и как об этом может говорить. Я мечтал сыграть в Премьер-лиге. Когда я получил предложение от Манчестер Юнайтед, я осуществил сразу две своих мечты. Это было прекрасно".

"Конечно, я говорил с Криштиану после перехода, и он очень хорошо отзывался о клубе. У нас с ним также произошел разговор несколько дней назад".

"Каждый раз, когда я разговариваю с ним, он спрашивает меня, как дела в Манчестере и все ли в порядке. Все знают, что он провел много времени в Манчестере и уважает этот клуб", -приводит слова Фернандеша Sky Sports.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Бруну Фернандеш стал лучшим бомбардиром Лиги Европы.