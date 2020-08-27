Англия

Отношения между клубами остаются натянутыми, поэтому все происходит через агента сенегальца.

Центральный защитник Наполи Калиду Кулибали в текущее межсезонье может перебраться в Манчестер Сити, однако клубы не ведут между собой прямых переговоров. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, отношения между неаполитанцами и "горожанами" по-прежнему оставляют желать лучшего после того, как в 2018 году они согласовали трансфер Жоржиньо, однако потом итальянец бразильского происхождения внезапно оказался в Челси.

На данный момент над переездом Кулибали на Этихад Стэдиум работает его агент. Именно поэтому процесс переговоров продвигается настолько медленно.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити предложил за Калиду Кулибали 70 миллионов евро. Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что ждет от потенциальных покупателей более достойного предложения.