Италия

Петр Зьелински остается в клубе, по Кулибали ждут достойного предложения.

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сообщил некоторые новости о кадровой ситуации в команде Дженнаро Гаттузо.

Во время традиционной пресс-конференции Де Лаурентис сообщил, что клуб продлил контракт с Петром Зьелински, однако не стал называть ни сроков нового соглашения, ни цифр в контракте.

Также президент Наполи прояснил ситуацию по поводу Калиду Кулибали: "Об этом лучше спросить у Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и ПСЖ. Они знают цену, поэтому им решать, купят ли они нашего защитника".

Ранее сообщалось, что Эвертон интересуется Алланом.