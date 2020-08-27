Англия

Габонский форвард, похоже, в скором времени должен продлить контракт с "канонирами".

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался о ситуации с продлением соглашения с ключевым нападающим команды Пьером-Эмериком Обамеянгом.

"Я сохраняю позитивный настрой. У нас были действительно хорошие переговоры с ним и его агентом, и я почти уверен, что мы скоро заключим соглашение. Я чувствую это".



"Безусловно, подписание нового контракта — большой подъем как для Арсенала, так и для Обамеянга! Я думаю, он будет очень счастлив, если сможет остаться в клубе надолго. Я думаю, болельщики будут в восторге от этой новости", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Отметим, что нынешний контракт Пьера-Эмерика Обамеянга с лондонским кубом истекает летом 2021 года. Сообщалось, что его зарплата по обновленной сделке составит 250 тысяч фунтов в неделю.