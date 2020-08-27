Англия

Вторым подписанием Арсенала в летнее трансферное окно должен был стать центральный защитник Лилля Габриэль Магальяйнс. 22-летний бразилец даже прилетел в Лондон для прохождения медицинского осмотра, однако пока "канониры" не объявили о его трансфере.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, почему представление Габриэля затягивается, и как продвигается заключительный этап переговоров.

"Что касается Габриэля, мы пока ничего не можем объявить. Сделка еще не заключена. Вы все знаете, что это игрок, за которым мы следим в течение долгого времени, и, надеюсь, мы сможем завершить его трансфер".

"Все в порядке. Когда обе стороны заключают сделку, игрок соглашается с условиями, и он проходит медицинское обслуживание — иногда на заключительных этапах это не так просто, как кажется. Но мы уверены, что сможем это сделать".

"Мы пытаемся завершить сделку. Вот что я могу вам сказать на данный момент.", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Ранее сообщалось, что "канониры" заплатят за Габриэля 26 миллионов евро первым платежом и еще 6 миллионов евро Лилль получит в качестве бонусов.