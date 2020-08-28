Англия

"Лисы" ищут замену ушедшему Чилвеллу.

Лестер рассматривает кандидатуры на позицию ушедшего в Челси крайнего защитника Бена Чилвелла, сообщает Sky Sports.

По данным источника, главными претендентами, которые находятся в шорт-листе клуб, являются Николас Тальяфико из Аякса и Робин Госенс из Аталанты.

Отмечается, что стоимость обоих футболистов оценивается по 40 миллионов фунтов за каждого, а потому Лестер позволит себе купить лишь одного.

Ранее сообщалось, что Лестер продлил контракт с лидером атак команды Джейми Варди.