Трой Дини имеет шанс сменить прописку.
Трой Дини, getty images
28 августа 2020, 10:30
Руководство Вест Бромвича хочет пригласить в команду в текущее трансферное окно нападающего Уотфорда Троя Дини, сообщает The Telegraph.
По данным источника, "дрозды" хотят переманить английского футболиста возможностью вновь выступать в АПЛ, так как "шершни" опустились в Чемпионшип.
Напомним, Дини защищает цвета Уотфорда с 2010 года, проведя в футболке команды более 400 поединков.
Ранее сообщалось, что Вест Бром выкупил у Спортинга контракт полузащитника Матеуса Перрейру.