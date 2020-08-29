Представляем вашему вниманию трансляцию Суперкубка Англии.
Арсенал - Ливерпуль, фото getty images
29 августа 2020, 18:06
Представляем вашему вниманию трансляцию поединка за Суперкубок Англии.
В матче, который начнет сезон в Англии, сойдутся действующий чемпион Англии и обладатель Кубка — Ливерпуль и Арсенал.
Подопечные Юргена Клоппа добились важнейшей победы в чемпионате и могут несколько расслабленно подойти к матчу, а Микель Артета строит новую команду, которая голодна к победам.
Предлагаем вашему вниманию трансляцию матча Арсенал — Ливерпуль, который состоится в субботу, 29 августа, и начнется в 18:30 по киевскому времени.