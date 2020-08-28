Англия

Нападающий Квинз Парк Рейнджерс продолжит карьеру в Премьер-лиге.

Форвард КПР Эберечи Эзе перешел в Кристал Пэлас, сообщил официальный сайт "орлов". Игрок подписал пятилетний контракт.

Стоимость сделки составила 16 млн фунтов и еще 3,5 млн прописаны в виде бонусов. Также КПР получит 20% в случае дальнейшей перепродажи футболиста.

22-летний Эзе в прошлом сезоне забил 14 голов в Чемпионшипе. "Орлы" следили за его прогрессом около года и не сдались, когда КПР ответил отказом на предложение в 12 млн фунтов ранее в этом месяце.

В борьбе за Эберечи Кристал Пэлас удалось опередить Астон Виллу, Фулхэм, Лидс, Вест Бромвич и Вест Хэм.

Таким образом лондонцы продолжают свой курс на омоложение команды. Ранее они подписали 19-летнего защитника Натана Фергюсона, который пребывал в статусе свободного агента после окончания контракта с Вест Бромвичем.