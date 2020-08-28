Австралийский хавбек перебрался в Шанхай СИПГ.
Аарон Муй, ФК Брайтон
28 августа 2020, 21:19
Полузащитник Брайтона Аарон Муй стал новоиспеченным игроком Шанхай СИПГ. Об этом сообщает официальный сайт "чаек".
29-летний австралиец подписал с китайским клубом полноценное соглашение, сроки и финансовые детали которого не разглашаются.
В сезоне-2019/20 Аарон Муй провел в футболке Брайтона, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, ранее "чайки" продлили контракт с защитником Льюисом Данком до июня 2025 года.