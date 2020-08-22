Англия

Капитан подписал пятилетний договор с клубом.

Защитник Льюис Данк продлил соглашение с Брайтоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Английский центрбек поставил подпись под пятилетним контрактом с "чайками", который рассчитан до июня 2025 года.

Данк выступает в составе Бристоля с 2013 года, перейдя из Бристоля. В минувшем сезоне 28-летний игрок провел 36 поединков в футболке "бело-синих", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Брайтон продлил контракт с нападающим Аароном Конноли.