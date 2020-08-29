Англия

Вашему вниманию букмекерские котировки на предстоящий поединок.

В субботу, 29 августа, в рамках Суперкубка Англии между собой встречаются Арсенал (победитель Кубка Англии) и Ливерпуль (обладатель титула чемпиона Англии).

По версии Parimatch, Ливерпуль — фаворит встречи: победа "красных" оценивается коэффициентом 1,69, а победа "канониров" — 4,90. Если будет ничья, то на такой исход показатель 4,20.

Отметим, что в своей истории Арсенал и Ливерпуль встречались 229 раз: 88 побед остались на счету "красных" и 79 раз выигрывали "канониры".

Матч Арсенал — Ливерпуль состоится в 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.