Англия

Тем не менее, последнее слово останется за мадридским Реалом.

Арендное соглашение Арсенала с полузащитником мадридского Реала Дани Себальосом подошло к своему завершению, однако "канониры" продолжают вести переговоры касательно того, чтобы испанский хавбек остался на Эмирейтс.

Главный тренер Микель Артета подтвердил, что хочет продолжить работу с Себальосом, однако дальнейшие планы Реала на 24-летнего футболиста специалисту не известны.

"Что же, мы провели несколько переговоров, и Дани прекрасно знает, какое мнение о нем сложилось у меня. Он довольно ясно дал понять мне, что намерен остаться в Арсенале, но, очевидно, в этом вопросе все зависит от Реала".

"Я еще не знаю, какие планы на Дани в Мадриде. Но он игрок, который нам интересен, потому что в последние несколько месяцев сезона мы действительно увидели, какую пользу он способен принести команде", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Ранее сообщалось, что Милан также проявляет интерес к подписанию Дани Себальоса.