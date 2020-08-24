Италия

"Россонери" нацелились на хавбека Реала.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос попал в сферу интересов Милана, сообщает портал Calciomercato.

Итальянский клуб планирует укрепить среднюю линию в межсезонье и попытается подписать испанского хавбека. Конкуренцию "россонери" в борьбе за 24-летнего игрока намерен составить Арсенал, который заинтересован в его возвращении.

Действующий контракт Себальоса с Реалом рассчитан до июня 2023 года.

В прошлом сезоне полузащитник выступал на правах аренды в Арсенале, где провел 37 матчей и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Милан близок к подписанию полузащитника Челси Тьемуэ Бакайоко.