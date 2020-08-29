Англия

Патрика Де Костера подозревают в отмывании денег.

Агента Кевина Де Брюйне арестовали из-за подозрения в отмывании денег, сообщает Het Nieuwsblad.

Расследование против Патрика де Костера началось с подачи самого футболиста.

Бельгиец подозревает своего агента в денежных махинациях в 2013/2014 годах, когда его зарплата не соответствовала той, которую он получал на самом деле. К тому же, платежи проходили через Лихтенштейн и не подвергались декларации.