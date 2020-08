Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне стал лучшим игроком завершившегося сезона в английской Премьер-лиге, сообщает официальный твиттер организации.

Бельгийский хавбек победил в голосовании среди болельщиков, капитанов команд АПЛ и футбольных экспертов. В борьбе за эту награду 29-летний игрок обошел Трента Александера-Арнольда, Садио Мане, Джордана Хендерсона, Джейми Варди, Данни Ингза и Ника Поупа.

Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season...



✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8