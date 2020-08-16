Англия

Бельгиец победил в голосовании за звание лучшего футболиста.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне стал лучшим игроком завершившегося сезона в английской Премьер-лиге, сообщает официальный твиттер организации.

Бельгийский хавбек победил в голосовании среди болельщиков, капитанов команд АПЛ и футбольных экспертов. В борьбе за эту награду 29-летний игрок обошел Трента Александера-Арнольда, Садио Мане, Джордана Хендерсона, Джейми Варди, Данни Ингза и Ника Поупа.

В минувшем сезоне АПЛ де Брюйне провел 35 поединков, забив 13 голов и совершив 20 ассистов, однако это не помогло "горожанам" сохранить чемпионский титул.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп из Ливерпуля стал лучшим тренером АПЛ в сезоне-2019/20.