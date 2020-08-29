Англия

Лондонский клуб всерьез заинтересован в услугах голкипера Ренна.

Челси продолжает попытки заполучить голкипера Ренна Эдуара Менди, сообщает Get French Football News.

По информации источника, в субботу, 29 августа, "синие" сделали второе предложение по 28-летнему сенегальцу. Челси предложил 20 миллионов евро за игрока.

На данный момент Ренн не принимал никаких решений.

Напомним, что Кепа Аррисабалага утратил место в стартовом составе и, скорее всего, покинет клуб: на правах аренды или полноценным трансфером.